Продажи автомобилей в России взлетели на 44%

Объем продаж новых автомобилей в России по итогам 11 месяцев вырос на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегмент легковых автомобилей прибавил 53%, следует из данных Минпромторга РФ.

По итогам января-ноября 2024 продажи новых автомобилей почти достигли 1,69 млн штук. Только в отечественном сегменте продано более 754 тыс. штук, это на 30% больше показателей прошлого года.

Легковых автомобилей продано 1,43 млн штук, на 53% больше, легких коммерческих автомобилей – 126 тыс. штук, на 37% больше. В сегменте грузовых автомобилей продажи упали на 11% и составили 113,5 тыс. штук, в сегменте автобусов выросли на 17%, до 18,2 тыс. штук, приводят данные «Известия».

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе достигли рекорда с 2015 года. Количество проданных машин выросло на треть год к году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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