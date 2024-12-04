В России хотят разрешить 16-летним работать на тяжелых и опасных производствах

Минпромторг России на фоне дефицита кадров в стране предложил допустить к работе на тяжелых производствах лиц старше 16 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в список тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать несовершеннолетних.

Как отметили в ведомстве, действующие ограничения не учитывает проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест и снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта «Профессионалитет», передает ТАСС.

В Минпромторге предлагают дополнить статью 265 ТК РФ положением о том, что работодатели смогут привлекать лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет, к работам, включенных в указанный перечень, при условии создания безопасных условий труда. В частности, должно быть положительное заключение госэкспертизы условий труда, одобрение со стороны службы госсанэпиднадзора региона РФ и аттестация рабочих мест.

Внесение таких изменений позволит промышленным предприятиям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных образовательных организаций, заявили в ведомстве.

Отмечается, что для подготовки предложения по изменению действующего законодательства сформирована рабочая группа на площадке Минтруда.

Ранее сообщалось, что Минтруд намерен проанализировать действующий в России список мест, где могут работать несовершеннолетние, и при необходимости скорректировать его.

Напомним, постановлением правительства РФ от 2000 года запрещено допускать лиц моложе 18 лет к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья, на предприятиях черной металлургии, цветной металлургии, нефтехимических производствах, в местах производства и передачи электроэнергии и теплоэнергии, бурения скважин.

По оценке Минтруда РФ, к 2030 году потребность в кадрах в России вырастет на 2,4 млн к уровню 2022 года. Наибольшая потребность ожидается в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, IT, научной и исследовательской деятельности, здравоохранении и социальном обслуживании.

Вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что во всех секторах российской экономики наблюдается дефицит специалистов. Наиболее сложная ситуация отмечена в промышленном секторе, где не хватает специалистов в строительной сфере, обрабатывающих предприятиях, на транспорте и в логистике.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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