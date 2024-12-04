«Ситуация деградирует»: в «АвтоВАЗе» задумались о снижении производственного плана на 2025 год

«АвтоВАЗ» может снизить производственный план в 500 тыс. автомобилей на 2025 год на фоне сильного замедления авторынка в ноябре, которое, вероятно, продолжится и в декабре. Об этом сообщил журналистам президент автоконцерна Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

«Цифра в 500 тысяч автомобилей – это бюджет и производственный план, утвержденные советом директоров. Но это было, скажем так, по ситуации на конец октября – начало ноября. Сейчас ситуация динамично изменяется – к сожалению, деградирует», – цитирует Соколова «Интерфакс».

Соколов ожидает, что рынок легковых автомашин и LCV в России в декабре не превысит 125-130 тысяч штук. В «АвтоВАЗе», с учетом оценки рынка в ноябре Минпромторгом в 134,2 тыс. единиц, прогнозируют дальнейшее помесячное снижение продаж. В связи с этим автопроизводитель может рассмотреть возможность корректировки плана в меньшую сторону в начале 2025 года.

В ноябре «АвтоВАЗ» реализовал 39,583 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей бренда – на 9,8% больше в годовом выражении, но на 7,7% меньше, чем октябре этого года.

Ранее Соколов сообщал, что долг концерна превышает 100 млрд рублей. При текущей высокой ключевой ставке ежегодно предприятие должно выделять почти 20 млрд на обслуживание кредитов. Правительство РФ обсуждает меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за высокой долговой нагрузки предприятия, заявлял глава госкорпорации «Ростех» – совладельца автопроизводителя Сергей Чемезов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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