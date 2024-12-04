Пакистан предложил России участие в разведке нефти и газа на шельфе

Пакистан нарастил покупку российской нефти и пригласил Россию поучаствовать в разведке нефтегазовых запасов на шельфе. Проработаны совместные проекты в гидроэнергетике и угольной промышленности, сообщил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.

«Вчера получили интересное предложение Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы их изучить», – цитирует замминистра «Интерфакс».

Пакистан закупает у России продукты, сельхозпродукцию, нефть. Прорабатываются вопрос торговли автомобилями и аграрной техникой, медикаментами, в том числе инсулином. Ожидается возобновление поставок зерновых и рост экспорта минеральных удобрений. Стороны готовят тестовую отправку груза с использованием международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Продолжим диалог, включая угольную отрасль. Выбрали пять проектов в области гидроэнергетики и водопользования, договорились провести переговоры по эти темам», – добавил Маршавин.

Нигерия планирует пригласить российские компании к разведке и разработке нефтегазовых месторождений.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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