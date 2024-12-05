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Четверг, 5 декабря 2024, 11:16 мск

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Великобритании признала зависимость от поставок рыбы из России

Власти Великобритании отказались вводить новые пошлины на импорт российской рыбы, тем самым признав зависимость от поставок из РФ. Об этом рассказали РИА «Новости» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Ранее министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DнEFRA) заявило, что страна не будет в 2025 году вводить дополнительных ограничений на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы.

После выхода из ЕС британцы установили тарифные квоты, согласно которым без пошлины можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар. Для российских рыбопромышленников льготы не предусмотрены. В 2022 году Лондон ввел пошлину в 35% на некоторые товары, в том числе на рыбу и морепродукты, а также на рыбопродукцию.

Поставки из РФ в Великобританию практически обнулились. Однако продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, все же может ввозиться в страну по нулевой пошлине. В частности, ситуацией воспользовался Китай, на который приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% – минтая, значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья.

«Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд. Как и всегда, от санкций Запада страдают больше всего простые потребители», – сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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