Власти Великобритании отказались вводить новые пошлины на импорт российской рыбы, тем самым признав зависимость от поставок из РФ. Об этом рассказали РИА «Новости» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Ранее министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DнEFRA) заявило, что страна не будет в 2025 году вводить дополнительных ограничений на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы.

После выхода из ЕС британцы установили тарифные квоты, согласно которым без пошлины можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар. Для российских рыбопромышленников льготы не предусмотрены. В 2022 году Лондон ввел пошлину в 35% на некоторые товары, в том числе на рыбу и морепродукты, а также на рыбопродукцию.

Поставки из РФ в Великобританию практически обнулились. Однако продукция третьих стран, произведенная из российского сырья, все же может ввозиться в страну по нулевой пошлине. В частности, ситуацией воспользовался Китай, на который приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% – минтая, значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья.

«Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд. Как и всегда, от санкций Запада страдают больше всего простые потребители», – сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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