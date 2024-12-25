В кабмине РФ допустили увеличение числа регионов, где будет запрещен майнинг

Число регионов, в которых запрещен майнинг, может вырасти по запросу их властей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, ограничения могут ввести в регионах, где возможен дефицит для подключения промышленных потребителей и социальных объектов. «Конечно, будут вводиться ограничения для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий», – сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Запретительные меры можно вводить в регионах с нехваткой уровня энергомощностей или с прогнозным дефицитом, отметил вице-премьер, пишет «Коммерсантъ». В то же время, по его мнению, майнинг полезен для регионов с профицитом энергии. «Более высокий уровень энергопотребления позволяет иметь большую валовую выручку и снижать затраты на единицу вырабатываемой продукции для энергетиков», – пояснил он.

Ранее правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах России и на некоторых территориях с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Запрет на майнинг цифровой валюты вводится в регионах Северного Кавказа (в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне), а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в пики энергопотребления майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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