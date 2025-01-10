США объявили о новых «значимых» санкциях против России

США расширили антироссийские санкции в отношении нефтегазового сектора, а также компаний, которые обеспечивают экспорт продукции из РФ. Как следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина, под рестрикции попали, в том числе «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с дочерними компаниями, а также почти 200 танкеров, которые, по мнению Вашингтон, якобы составляют экспортный «теневой флот» РФ.

Санкции касаются также сербской компании NIS, руководства ряда российских компаний, в том числе «Лукойла», «Татнефти», Росатома и других. Вашингтон также ввел ограничения для проекта по производству сжиженного газа «Арктик СПГ – 2».

При этом Минфин США решил отменить положение, которое освобождало посредничество в энергетических платежах от санкций, введенных против российских банков.

При этом под рестрикции попали компании из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России за предполагаемую торговлю российскими энергоресурсами.

Великобритания вслед за США также ввела санкции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Как пояснил Лондон, такое решение принято в целях снижения прибили компаний, которые участвуют в финансировании специальной военной операции.

В американском Белом доме уже назвали новые санкции самыми значимыми ограничениями, введенными против российского энергетического сектора.

В Кремле не исключали введение новых санкций со стороны США, поскольку администрация уходящего президента Джо Байдена явно пытается оставить избранному главе американского государства Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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