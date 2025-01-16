Госдума рассмотрит законопроект о запрете навязывать дополнительные услуги покупателям

Госдума рассмотрит в весеннюю сессию правительственный законопроект, запрещающий бизнесу навязывать дополнительные услуги гражданам. Речь идет об автоматической страховке при покупке авиа- и ж/д билетов, а также при оказании медицинских, банковских услуг, при оплате ЖКХ и покупке автомобиля. Депутаты могут принять проект закона в первом чтении 28 января, пишут «Известия».

Правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение Госдумы 4 декабря. В пояснительной записке указывается, что решение проблемы навязывания товаров и услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение. Подобные действия часто основаны на манипулировании и угрозах гражданам, которые в случае отказа от приобретения дополнительных услуг рискуют остаться без необходимых им товаров.

Одна из самых распространенных недобросовестных стала практика, когда при покупке авиа- и железнодорожных билетов через интернет автоматически проставляется отметка о согласии потребителя на заключение договора добровольного страхования. Также в кабмине отмечают рост числа жалоб на взимание платы за оказание услуг, не относящихся к услугам по содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам. В частности, речь идет о плате за «кабельное телевидение» и «телетрансляции», «страхование имущества», работу консьержа и другие.

Парламентарии планируют рассмотреть законопроект в первом чтении 28 января. Информацию об этом подтвердили в думском комитете по промышленности и торговле. Там сообщили, что на правительственную инициативу уже поступают положительные отзывы от регионов. Так, документ уже поддержали законодательные собрания Нижегородской и Астраханской областей, Коми и Кабардино-Балкарии.

Напомним, в начале декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал принятие дополнительных мер для защиты россиян от навязывания дополнительных услуг и товаров. По его словам, кабмин подготовил соответствующие изменения в законодательство. В правительстве рассчитывают, что предлагаемые корректировки позволят усилить защиту прав потребителей, «а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности».

Мишустин признал, что, несмотря на ранее предпринятые меры, россияне продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. «С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно», – заключил премьер.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube