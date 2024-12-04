Мишустин пообещал защитить россиян от навязывания дополнительных услуг и товаров

Глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал принятие дополнительных мер, чтобы исключить случаи, когда россиянам навязывают дополнительные услуги и товары. По его словам, кабинет министров подготовил соответствующие корректировки в законодательство.

«На получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки им не являются. При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты. А если на это всё же вынудили перечислить средства, люди смогут потребовать от продавца вернуть потраченную сумму», – пояснил Мишустин.

«Мы рассчитываем, что предлагаемые изменения позволят нам усилить защиту прав наших потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности», – добавил премьер-министр.

Выступая на заседании правительства, на которое сегодня был вынесен вопрос о навязывании гражданам разных услуг или товаров, Мишустин напомнил слова главы государства, что главная цель защиты прав потребителей – это сохранение материального и морального благополучия людей, их здоровья, а ещё это серьёзный стимул для бизнеса развиваться, повышать свою конкурентоспособность.

Глава правительства признал, что, несмотря на ранее предпринятые меры, россияне продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. «С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно», – констатировал Мишустин.

«Причём такая тактика навязывания чётко выстроена, буквально один клик в онлайн-документе – а при этом расходы людей увеличиваются. И человек даже не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать. При попытке отклонить это предложение грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку и даже готовы взыскать с него убытки или какие‑то неустойки, штрафы», – пояснил премьер-министр РФ.

Москва, Светлана Антонова

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