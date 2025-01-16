Российские компании назвали ущерб от каждой утечки данных

Российские компании оценили потери, которые они несут от каждой утечки данных, в 41 млн рублей. Каждый подобный инцидент грозит сорванными сделками и увеличенными расходами на аудит.

«Убытки от сорванных сделок и затраты на аудит информационной безопасности стали самыми дорогостоящими последствиями утечек данных в российских компаниях. По каждому из указанных направлений расходы составляют в среднем до 5 млн рублей за один инцидент. Суммарный ущерб от одного инцидента пострадавшие компании оценили в сумму более 41 миллион рублей», – говорится в исследовании экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch.

Самыми опасными по нанесенному ущербу бизнес считает утечки персональных данных, платежной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну. При этом большинство организаций по-прежнему детально не оценивают реальный ущерб от инцидентов, а каждая пятая компания из тех, которые сталкивались с утечками данных, не подсчитывала убытки.

По словам аналитиков, практика оценки ущерба от утечек информации в российских организациях остается на начальном уровне развития. Компании признают необходимость такой оценки, но использование системных подходов пока является исключением, что говорит о низком уровне осведомленности о реальных последствиях утечек и, соответственно, приводит к недостаточной готовности к будущим инцидентам.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, содержащих персональные данные россиян. Всего в интернет утекло более 710 миллионов записей о жителях России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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