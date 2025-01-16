В 2024 году в Сеть утекло более 710 млн записей о россиянах

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, содержащих персональные данные россиян. Всего в интернет утекло более 710 миллионов записей о жителях России.

«Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 млн записей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на РКН.

Надо отметить, что за 2023 год в Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, а в интернет попали около 300 млн записей о жителях РФ. В 2022 году, после начала российской специальной военной операции на Украине, в Сеть утекли 600 млн записей. Ведомство тогда зафиксировало более 140 утечек.

Ранее сообщалось, что российские компании в прошлом году допустили более 200 крупных утечек данных. По оценке аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. (бывшая Group IB), по сравнению с предшествующим годом количество слитых баз увеличилось на 37,25%, тогда их было опубликовано только 153.

Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами, информировала газета «Ведомости».

Напомним, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечку персональных данных клиентов компаний. Так, за массовую утечку данных, содержащих записи о более чем 100 тыс. человек или более 1 млн идентификаторов, штрафы выросли до 400 тыс. рублей для граждан, до 600 тыс. рублей для должностных лиц и до 15 млн рублей для юридических лиц.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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