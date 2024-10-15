В 2024 году зафиксировано 110 случаев утечек персональных данных россиян

Роскомнадзор за 9 месяцев 2024 года зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство, количество инцидентов по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, в 2023 году утечек было 145 утечек. В этом году утечки данных чаще всего фиксировались у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг. В ведомстве отметили, что для борьбы с утечками необходимо действовать через отраслевое законодательство, разрабатывая стандарты работы с данными. При этом, в условиях работы с персональными данными важно избежать избыточности, определив минимальный объем данных для выполнения целей по предотвращению утечек, добавили в РКН.

Российские компании с начала года допустили более 200 крупных утечек данных. Как подсчитали аналитики департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. (бывшая Group IB), по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество слитых баз увеличилось на 37,25%, тогда их было опубликовано только 153.

По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей год к году выросло на 7,76% до 250,5 млн строк. В целом за весь прошлый год было опубликовано 397 млн строк, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. – всего 33 млн. Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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