В России с начала года в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты – вдвое больше, чем за такой же период в 2023 года. По словам экспертов по кибербезопасности, телефон практически каждого россиянина уже есть в открытом доступе.

За три квартала 2024-го в Сеть «слили» 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн имейл-адресов, сообщили «Известиям» в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. Для сравнения, за январь-сентябрь 2023 года было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей.

Чаще всего «слив» данных фиксируется в секторе электронной коммерции – 39% от всех попавших в открытый доступ сведений. На втором месте по числу скомпрометированной информации, по данным исследования DLBI, – аптеки и медицинские сервисы (10%). Третье место заняли финансовые услуги (9%), а четвертое – ритейлеры (8%).

Объемы утекших в Сеть данных – более 280 млн уникальных телефонных номеров только с начала 2024 года – огромны, констатируют эксперты. Для сравнения, по информации «ТМТ Консалтинг», по итогам 2023-го число активных сим-карт составило 258 млн. При том, что население России превышает 146 млн человек, следует из данных Росстата (у каждого человека обычно не один телефонный номер). Таким образом, контактные данные практически каждого россиянина уже есть в открытом доступе, подчеркивается в статье.

Опасность заключается в том, что утекшие сведения могут использовать для обзвона граждан с предложением услуг – спама. Также их применяют мошенники. Злоумышленники оперируют доступными им данными, чтобы втереться в доверие граждан и с помощью методов социальной инженерии присвоить их деньги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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