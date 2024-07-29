В Сеть утекли 140 миллионов номеров россиян

В 2024 году в Сеть утекли 140 млн уникальных мобильных номеров россиян, а также 46 млн уникальных адресов электронной почты. По словам экспертов, фактически контактные данные почти каждого жителя РФ есть в открытом доступе. Тем не менее число случаев «сливов» снижается.

За январь-июнь 2024 года у российских компаний зафиксировано 144 случая утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

В последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом по сравнению с первым полугодием 2023-го количество «сливов» снизилось (с 207 до 144 инцидентов), а объемы попавшей в Сеть информации выросли только на 14%. Это наиболее позитивная динамика за весь период проведения исследования (c 2019 года), говорится в исследовании.

Тенденцию подтверждают и в Роскомнадзоре. По данным ведомства, за первое полугодие 2024 года было выявлено 73 факта утечек персональных данных против 110 подобных случаев за аналогичный период 2023-го.

«Лидером по числу утечек данных в первой половине этого года остался сегмент электронной коммерции, где произошло 46% всех утечек. На втором месте – ритейл (16%), на третьем – информационно-развлекательные ресурсы (10%), – сообщили в DLBI. – Лидером по объему остается финансовый сектор, где в январе-феврале этого года произошло несколько крупных утечек данных онлайн-МФО общим объемом более 80 млн записей».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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