Россия стала лидером по количеству утечек данных

Россия оказалась на первом месте по числу объявлений о продаже данных в даркнете. При этом хакеры все чаще предлагают передать сведения бесплатно. Об этом сообщили в Positive Technologies.

Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете, на российские объявления пришлось примерно 10% от их общего количества за первое полугодие 2024-го, пишут «Ведомости». Среди лидеров также США (8%), Индия (7%), Китай (6%), а замыкают пятерку Индонезия (4%).

В оказавшихся в публичном доступе базах данных содержатся персональные сведения из учетных записей и информация, представляющая коммерческую тайну. За первые полгода 2024-го в утечках баз данных были 200,5 млн строк личной информации пользователей, за весь прошлый год – 397 млн, в 2022 году – 1,4 млрд, в 2021-м их число составило всего 33 млн, уточняет F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB).

В Positive Technologies объясняют такую тенденцию беспрецедентным количеством хакерских атак на IТ-структуры, обусловленных нефинансовой мотивацией. «Именно это и выводит нашу страну в лидеры не самого лучшего рейтинга по безопасности», – пояснили аналитики. При этом авторы 88% объявлений о продаже данных из российских компаний выразили готовность отдать базы бесплатно, так как нацелены не на заработок, а лишь на нанесении вреда России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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