В случае отмены санкций Россия на следующий день вернет свои деньги, уверены в ЕС

В Евросоюзе признают, что замороженные активы России будут возвращены на следующий же день после отмены санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«В случае прекращения действия санкций... «деньги окажутся в России на следующий день», так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать», – говорится в статье.

Кроме того, отмена ограничений автоматически снимет все меры в отношении торговли, что касается и поставок российской нефти на мировой рынок.

В настоящее время под блокировкой в ЕС находится около 300 млрд евро, принадлежащих России, из них более 200 млрд размещено на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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