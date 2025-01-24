Одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники встало из-за атаки БПЛА

Работа брянского завода «Кремний Эл», одного из крупнейших в России предприятий микроэлектроники, приостановлена из-за атаки украинских беспилотников. По сообщению пресс-службы предприятия, в результате удара шести дронов повреждены часть помещений и склад готовой продукции, нарушены производственные цепочки.

«В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе АО «Группа Кремний Эл».

Как уточняется, пострадавших в результате атаки нет.

Как следует из информации на сайте компании, АО «Группа Кремний Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Завод выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 37 украинских БПЛА над территорией региона. По данным Минобороны РФ, всего в течении ночи средствами противоздушной обороны был перехвачен 121 дрон ВСУ над 13 регионами РФ.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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