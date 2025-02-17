Минэк увидел первые признаки охлаждения в экономике РФ – рост в ряде отраслей замедлился

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что темпы роста в ряде отраслей российской экономики замедлились. По его словам, рост экономики страны перестал быть фронтальным.

«Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным», – сказал глава МЭР на коллегии Минэкономразвития в понедельник (цитата по «Прайм»).

Министр уточнил, что темпы роста замедлились в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке и отраслях машиностроения. Кроме того, по его словам, «сокращается объем заказов у бизнеса». «Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, и главным образом, спецтехники, сельхозтехники», – указал Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, минэк работает с Центробанком и Минфином «над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики», в том числе занимается «оценкой объемов и структуры кредитования». «Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики», – добавил он.

Министр оценил потенциал роста экономики России до 2030 года в 3% ежегодно. В то же время Банк России оценивает потенциал роста отечественной экономики в 1,5-2,5% в год.

Меж тем, как заявил вице-премьер Александр Новак, открывая заседание коллегии, правительство и Банк России, борясь с инфляцией, не должны допустить слишком сильного охлаждения российской экономики, которая в последние два года прибавляла по 4,1%.

«Основная цель взаимодействия правительства и Банка России – не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, не подорвать долгосрочные основы роста, найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом», – приводит слова Новака «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. Глава государства на встрече с премьером Михаилом Мишустиным назвал текущий уровень инфляции в стране «вызовом» для России.

Годовая инфляция в России, по оценке ЦБ на 10 февраля, составила 10%. Напомним, Росстат оценил инфляцию в РФ в 2024 году в 9,52%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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