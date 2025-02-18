Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу бьют рекорды вторую неделю

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд достигают рекордных показателей, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Согласно этой информации, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн куб. м, передает ТАСС. Это абсолютный недельный максимум поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года.

Предыдущий рекорд наблюдался неделей ранее – около 392 млн куб. м. В понедельник, 10 февраля, был достигнут рекорд суточных поставок по газопроводу – 56,7 млн куб. м.

Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале на 12% выше, чем в декабре прошлого года, и на 10% больше в сравнении с январем.

Российский трубопроводный газ в Европу в этом году доставляется только по «Турецкому потоку». С 1 января Украина прекратила транзит газа через свою территорию после истечения срока договора с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2024 года Россия вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлось четверть всех европейских закупок, но по итогам всего года РФ стала третьей по полученным от поставок доходам. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 млрд кубометров, что позволило опередить США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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