Россия остается одним из главных поставщиков газа в Евросоюз

По итогам декабря 2024 года Россия вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлось четверть всех европейских закупок, однако по итогам всего года РФ стала третьей по полученным от поставок доходам, следует из данных Евростата, которые приводит РИА «Новости».

Как уточняется, Россия нарастила свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее – 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 млрд евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а объемов декабря 2023 года – на 41%.

Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан – на 14% в годовом выражении.

При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз – их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%).

По итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 млрд кубометров, что позволило опередить США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС.

Москва, Светлана Антонова

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