Минприроды раскрыло объем запасов редких металлов в России

Общий объем запасов 29 видов редких металлов в России в настоящее время составляет 658 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минприроды РФ. В ведомстве подчеркнули, что этих запасов хватит и для текущих потребностей экономики России, и на долгосрочную перспективу.

По информация министерства, балансовые запасы редкоземельных металлов, к которым относятся 15 видов минералов, составляют 28,5 млн тонн. В Минприроды пояснили, что к редкоземельным металлам относятся самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Еще 14 видов полезных ископаемых составляют редкие металлы (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений).

В Минприроды обратили внимание на то, что все месторождения являются комплексными. «То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», – уточнили там.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что объем выпуска российской продукции из редкоземельных материалов должен вырасти кратно. По его словам, создание в рамках нацпроекта полного цикла индустрии редких и редкоземельных металлов вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров «будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан».

Позже российский президент уточнил, что Москва готова работать с любыми иностранными партнерами, включая США, в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ.

До этого интерес к редкоземельных металлам России высказал президент США Дональд Трамп. Комментируя переговоры с Москвой, он отметил, что Вашингтону очень нужны российские природные ресурсы. «У них (у России – прим.ред.) есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать. Было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», – заявил Трамп.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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