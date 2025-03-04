ВТО рискует потерей влияния в случае новой торговой войны

Торговая война, начатая США, ведет к потере влияния международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО). Об этом эксперты рассказали РИА «Новости».

«Торговые войны никогда не приводили к позитивным исходам, что показывает нам исторический опыт прошлых подобных войн между странами. Основные направления влияния, которые можно ожидать, и они уже реализуются – это снижение объемов торговли, нарушение цепочек поставок, и, как следствие, рост цен для потребителей и рост инфляции», – пояснил директор по работе с клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

По его словам, также крайне высокий риск того, что такие организации, как ВТО, могут потерять влияние, если страны начнут действовать в одностороннем порядке.

Напомним, президент США в начале февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Однако затем Трамп объявил о временной приостановке действия новых тарифов на месяц для проведения переговоров с властями стран. На днях американский лидер повысил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В ответ Пекин заявил, что примет меры для защиты своих интересов и обратился с жалобой в ВТО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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