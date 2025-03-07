Товарооборот России и Китая с начала года сократился на 7,1%

Объем торговли между Россией и Китаем в первые два месяца текущего года сократился на 7,1% в годовом выражении – до 34,68 млрд долларов, следует из отчета Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за январь-февраль составил 14,95 млрд долларов, снизившись на 10,9% год к году, информирует «Коммерсантъ». Российский импорт в Китай упал на 3,9% – до 19,73 млрд долларов.

Товарооборот между странами в 2024 году достиг рекордного уровня, составив 244,819 млрд долларов. Китай за прошлый год увеличил экспорт в Россию на 4,1%.

Напомним, объем торговли между странами в 2023 году составил 240,11 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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