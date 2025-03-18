Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Азово-Черноморском бассейне

Вылов рыбы и морепродуктов в Азово-Черноморском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тыс. тонн рыбы – на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тыс. тонн, промысел идет штатно, переедет РБК.

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроится и восстановить темпы промысла», – рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани, а также на береговую полосу зафиксированы в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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