Минтруд перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

Минтруд России разработал прогноз кадровой потребности на 2024-2029 годы, согласно которому к 2029-му наибольший рост продемонстрирует отрасль по оказанию персональных услуг. Самый большой спад прогнозируется в торговле и госуправлении, пишет РБК со ссылкой на документ.

Так, по оценке ведомства, потребность в специалистах сильнее всего вырастет в таких отраслях, как оказание персональных услуг (+348 тыс. человек), обрабатывающие производства (+203 тыс.), транспортировка и хранение (+194 тыс.), гостиничный бизнес и общепит (+168 тыс.), наука (+160 тыс.), информация и связь (+90 тыс.) и здравоохранение (+70 тыс.).

При этом, как ожидает Минтруд, сильнее всего упадет спрос на работников торговли (-233 тыс.), госуправления (-66 тыс.), обеспечения электроэнергией, газом и паром (-57 тыс.), сельского хозяйства (-40 тыс.), недвижимости (-30 тыс.), культуры и спорта (-20 тыс.), а также финансов и страхования (-10 тыс.).

Ранее в Минтруде заявляли о необходимости привлечь в экономику 496 тыс. медицинских работников до 2030 года. С учетом возрастной характеристики занятых, ежегодно предстоит привлекать около 100 тыс. врачей, говорил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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