России до 2030 года необходимо привлечь почти полмиллиона медработников

России необходимо привлечь в экономику 496 тысяч медицинских работников до 2030 года. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

«В перспективе до 2030 года необходимо дополнительно привлечь в отрасль 496 тысяч медработников со средним специальным и высшим образованием», – отметил Пудов в ходе правительственного часа в Госдуме.

По его словам, учитывая возрастную характеристику занятых, ежегодно предстоит привлекать около 100 тысяч врачей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что дефицит врачей в медицинских учреждениях в России составляет более 23 тысяч человек, а по среднему медицинскому персоналу нехватка составляет 63 550 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube