В России не хватает более 23 тысяч врачей

Дефицит врачей в медицинских учреждениях в России составляет более 23 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе – 29 407 человек. Сегодня мы оцениваем эту цифру в 23 297 врачей», – сказал глава Минздрава на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

По словам министра, по среднему медицинскому персоналу нехватка составляет 63 550 человек.

В прошлом году правительство РФ предложило восполнить дефицит медиков в отдаленных районах с помощью перевода врачей из стационарных учреждений на работу вахтовым методом. Уже тогда власти признавали, что это не станет решением проблемы кадрового голода в здравоохранении в долгосрочной перспективе, но может быть полезным в отдельных случаях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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