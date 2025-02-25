В России не хватает более 23 тысяч врачей

Дефицит врачей в медицинских учреждениях в России составляет более 23 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе – 29 407 человек. Сегодня мы оцениваем эту цифру в 23 297 врачей», – сказал глава Минздрава на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
По словам министра, по среднему медицинскому персоналу нехватка составляет 63 550 человек.
В прошлом году правительство РФ предложило восполнить дефицит медиков в отдаленных районах с помощью перевода врачей из стационарных учреждений на работу вахтовым методом. Уже тогда власти признавали, что это не станет решением проблемы кадрового голода в здравоохранении в долгосрочной перспективе, но может быть полезным в отдельных случаях.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»