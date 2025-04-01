В Госдуме предложили реформировать систему индексации пенсий

В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. С такой инициативой выступил глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его мнению, индексация пенсий должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека.

«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% – то это не рост, а снижение», – цитирует парламентария ТАСС.

Как отметил Гаврилов, сейчас пенсионная система живет своей жизнью, где все подсчитано и согласовано, однако не соответствует реальным потребностям пожилых людей.

Чтобы индексация работала, она должна быть не только регулярной, но и адекватной, а для этого расчет должен вестись не на уровне абстрактных процентов инфляции, а с опорой на реальные траты пенсионера, подчеркнул депутат.

Гаврилов при этом обратил внимание на то, что потребительская корзина не до конца прозрачна, а методика пересмотра ее состава «редко попадает в публичное обсуждение».

«В корзине могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты, которые давно стали частью базовой повседневности, вроде мобильной связи или современных лекарств. Такая корзина дает искаженную картину нужд, а значит, и индекс на ее основе тоже может быть недостоверным», – считает парламентарий.

В этой связи нужно изменить и методику формирования самой корзины – максимально приблизить ее состав к актуальным и повседневным тратам пожилых людей, заявил Гаврилов. Структура расходов пенсионеров заметно отличается: большая часть денег уходит на лекарства, оплату ЖКХ и базовые продукты, поэтому «инфляция для пенсионера совсем иная», полагает он.

«Чтобы пенсии действительно отражали потребности этой категории граждан, необходимо привязывать индексацию именно к потребительской корзине пенсионеров», – резюмировал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России (25 тыс. рублей) составляет меньше трети от средней заработной платы – это минимальный показатель с 2017 года, когда коэффициент был на уровне 36%. По мировым стандартам «коэффициент замещения пенсий» должен быть не ниже 40%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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