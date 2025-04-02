Продажи новых легковых машин в России в марте обвалились на 44%

По данным «АвтоВАЗа», в первом квартале 2025 года продажи новых автомобилей в России упали на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба автоконцерна. В марте российский авторынок показал самое значительное падение с начала года, рухнув на 44%.

В то же время, как отмечается, реализация автомобилей Lada в первом квартале сократилась на 16,8%, в результате чего рыночная доля компании составила 28,7%.

В марте продажи «АвтоВАЗа» снизились на 33% год к году, но по сравнению с февралем текущего года результат оказался выше на 7,4%. По собственным данным компании, в целом российский автомобильный рынок в марте показал значительную негативную динамику, сократившись на 44,4%.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал мартовское падение авторынка «драматическим», заявив, что итоги первого квартала подтверждают собственный прогноз компании о существенном сокращении российского автомобильного рынка в 2025 году.

Он подчеркнул, что на ситуацию негативное влияние оказывают высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны Центробанка. Еще одним ключевым фактором Соколов назвал наличие больших запасов автомобилей иностранных брендов, ввезенных в 2024 году, что, по его словам, «приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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