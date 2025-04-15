Продажи алкоголя в России в первом квартале рухнули почти на 15%

Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в первом квартале 2025 года упали на 14,7% год к году – до 48,9 млн декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Реализация крепких спиртных напитков сократилась на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи водки снизились на 7,2%, до 17,05 млн дал, коньяка – на 12,6%, до 3,1 млн дал, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. В то же время выросла реализация ликероводочных изделий – на 12,3%, до 4,2 млн дал.

Также зафиксировано падение продаж в винодельческом секторе. Так, тихих вин реализовано на 2% меньше – 12,98 млн дал. Игристые вина просели на 4,9%, до 5,1 млн дал, ликерные вина – на 8,8%, до 266,7 тыс. дал.

Кроме того, снизился спрос на виноградосодержащие напиткам с этиловым спиртом – на 9,1% (до 385,7 тыс. дал), а без спирта – в 2,5 раза (до 66,9 тыс. дал).

При этом самое резкое падение продаж отмечено в секторе слабоалкогольных напитков – в 9,3 раз, до 490,8 тыс. дал.

Телеграм-канал FMCG Report в числе причин резкого падения продаж алкоголя называет рост цен из-за повышения акцизов, импортных пошлин и себестоимости производства, а также ограничения на реализацию спиртного в ряде регионов России, из-за которых «легальный рынок сократился, а нелегальный вырос».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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