Потребление вина в мире упало до рекордно низкой отметки

Потребление вина в мире в прошлом году достигло рекордно низкой отметки на фоне экономических и геополитических факторов. Об этом говорится в исследовании Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

По ее данным, в 2024 году объемы продажи вина составили 214 млн гектолитров, что на 3,3% меньше, чем в предшествующем году, передает «Интерфакс». Как отмечает организация, это самый низкий показатель потребления вина в мире с 1961 года.

«Это связано с совокупностью экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределенность», – отметили в организации. Там также указали на меняющиеся предпочтения населения.

Кроме того, в OIV обращают внимание на то, что уже четвертый год в мире сокращается площадь виноградников. В 2024 году они уменьшились на 0,6%, до 7,1 млн гектаров. Производство вина в прошлом году сократилось на 4,8% в сравнении с 2023 годом и достигло самого низкого показателя за более чем 60 лет – 225,8 млн гектолитров. В большей степени это связано с непредсказуемыми и экстремальными погодными явлениями и в Северном, и в Южном полушариях, вызванными изменением климата, пояснили в организации.

Лидерство по производству вина в мире в прошлом году захватила Италия (44,1 млн гектолитров, +15%), на втором месте – Франция (36,1 млн гектолитров, -23,5%), на третьем – Испания (31 млн гектолитров, +9,3%). В топ-5 также вошли США (21,1 млн гектолитров, -17,2%) и Аргентина (10,9 млн гектолитров, +23,3%).

Россия заняла 11 место с объемом производства 5,4 млн гектолитров (+19,3%).

Самыми крупными виноградниками в мире обладала Испания – 930 га (-1,5%). Далее следуют Франция (783 га, -0,7%), Китай (753 га, -0,4%), Италия (728 га, +0,8%) и Турция (402 га, -1%). Россия по площади виноградников занимала 17 место (108 га, +2,2%).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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