Из России могут уйти до 10 китайских автомобильных брендов

Автомобильный рынок России до конца года могут покинуть до десяти китайских брендов на фоне значительного падения продаж. В зоне риска такие марки, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на оценки дилеров и аналитиков. Основными причинами возможного ухода эксперты называют затоваривание складов, низкий спрос, высокие издержки дилеров и острую конкуренцию на авторынке.

По информации «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года закрылось 213 шоурумов китайских марок (в 3,2 раза больше, чем в 2024 году), а количество открытий стало вдвое меньше – 124. Общее число салонов китайских автобрендов с начала года сократилось на 87, до 2,7 тыс.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что количество китайских марок на отечественном рынке оказалось выше его возможностей. Там отметили, что в ситуации затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности «уход некоторых марок неминуем».

В «Газпромбанк Автолизинге» назвали причинами негативной динамики малоликвидный модельный ряд, невысокие доходы дилеров с каждой сделки и низкие продажи в пересчете на салон. По словам собеседников газеты, дилеры все чаще принимают решения о расторжении франшиз, которые не демонстрируют экономической эффективности.

Так, по оценкам дилеров, у дистрибуторов Kaiyi, Skywell, SWM, Haima и VGV продается не более 20 автомобилей за полгода, у Ora – один в месяц. В то же время продажи Forthing, VGV, MG, Oting, JMC, Livan не превышают несколько десятков автомобилей в месяц. Как минимум один китайский бренд уже покинул российский рынок – Skywell.

Аналитики указывают, что россияне чаще выбирают хорошо известные китайские бренды с развитой дилерской сетью, чтобы избежать проблем с сервисом.

Ранее сообщалось, что в России подешевели новые машины китайских брендов в связи с затовариванием складов и высоких ставок по кредитам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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