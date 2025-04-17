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Четверг, 17 апреля 2025, 13:55 мск

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Правительство сократит список товаров для параллельного импорта

Правительство РФ собирается сократить список товаров, доступных для параллельного импорта. Это делается в числе прочего для поддержки российских производителей.

Параллельный импорт – это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках. Список меняется в зависимости от развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов, передает РИА «Новости».

«Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте», – пояснили в ведомстве.

При разработке поправок Минпромторг консультируется с представителями различных отраслей экономики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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