Правительство сократит список товаров для параллельного импорта

Правительство РФ собирается сократить список товаров, доступных для параллельного импорта. Это делается в числе прочего для поддержки российских производителей.

Параллельный импорт – это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках. Список меняется в зависимости от развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов, передает РИА «Новости».

«Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте», – пояснили в ведомстве.

При разработке поправок Минпромторг консультируется с представителями различных отраслей экономики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube