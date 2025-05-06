Канатные дороги в России становятся опасными из-за ухода иностранных компаний

С уходом иностранных компаний с российского рынка возникли риски сбоя в работе канатных дорог. Дело в том, что программное обеспечение на горнолыжных курортах не обновлялось три года, а на отечественный софт переведено порядка 10% оборудования современных автоматизированных канатных дорог.

«Около 90% современных канатных дорог на горнолыжных курортах России продолжают работать на иностранном программном обеспечении и рискуют выйти из строя из-за отсутствия обновлений», – рассказал РБК гендиректор одного из крупнейших производителей скоростных канатно-транспортных систем в России компании «Руслет» Дмитрий Сидорович.

В 2022 году европейские производители начали уходить с российского рынка и попросту бросили свое оборудование, не сделав никакого переходного периода. В результате сегодня многие горнолыжные курорты России работают на инфраструктуре, которая не обслуживается и не поддерживается производителями.

За неимением альтернативы владельцы устанавливают контрафактные запчасти, из-за чего оборудование становится опасным для использования. Канатная дорога – объект, который задействован в перевозке людей и должен полностью соответствовать требованиям безопасности, сбои в программном обеспечении несут повышенные риски, подчеркнул Сидорович.

К 1 сентября канатные дороги на автоматизированных системах управления, согласно указу президента, должны будут перейти на отечественный софт, отметили в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса. Отмечается, что такой переход занимает за три месяца без остановки работы дорог.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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