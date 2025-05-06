Путин указал на необходимость учета интересов бизнеса РФ при возвращении западных компаний

В вопросе возвращении зарубежных компаний в Россию должен быть баланс между развитием конкуренции и защитой отечественных производителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком во вторник. Он подчеркнул, что при возвращении на российский рынок западных компаний необходимо учитывать интересы российских инвесторов.

Глава «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом РФ представил главе государства некоторые предложения по экономическому развитию страны. Один из пунктов касался иностранного бизнеса, покинувшего РФ.

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, – анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Репик в ответ отметил, что сейчас нужно «очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов нашей экономики». «И конкурентов», – добавил Путин.

Председатель «Деловой России» подчеркнул, что конкуренция «всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее», но национальные интересы российской экономики должны быть «абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части».

Президент РФ согласился с собеседником. «Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», – сказал Путин.

Ранее, в феврале президент РФ пообещал поддержку российским производителям при возвращении иностранных компаний в страну.

В марте на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин поручил правительству актуализировать список зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, и разработать правила их возвращения на российский рынок, которые должны быть «максимально прозрачными». При этом, по его словам, нужно предусмотреть обязательные гарантии иностранного бизнеса «добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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