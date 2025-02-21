Путин пообещал поддержку отечественным производителям при возвращении иностранных компаний в Россию

Антироссийские санкции сыграли для РФ стимулирующую роль, в том числе для развития отечественной науки и высокотехнологичной промышленности. Как заявил президент РФ Владимир Путин, достигнутые результаты должны быть улучшены и защищены при возвращении на российский рынок иностранных компаний.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», – сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия должна обеспечить национальным производителям преимущества в случае возвращения на отечественный рынок иностранных брендов. По его словам, сделать это надо аккуратно с соблюдением требований Всемирной торговой организации (ВТО).

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – пояснил президент.

Москва, Светлана Антонова

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