Нефть дорожает почти на 4% после торговой сделки США и Китая

Мировые цены на нефть в понедельник продолжили резкий рост на фоне сообщений о договоренности между США и Китаем значительно снизить торговые пошлины сроком на 90 дней. Биржевые котировки на «черное золото» выросли почти на 4%.

К 14:47 мск июльские фьючерсы на нефтяную смесь Brent дорожали на Лондонской бирже ICE на 3,82%, до $66,35 за баррель. Июньские фьючерсы на легкую американскую нефть WTI к 15:05 мск поднимались в цене на 3,88%, до $63,39 за баррель.

Ранее сегодня стало известно, что по результатам переговоров представителей США и КНР в Женеве стороны договорились взаимно снизить тарифы на 90 дней. Так, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские – с 125 до 10%. После принятий этих решений США и КНР создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений.

Ослабление напряженности в отношениях между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти улучшило настроение рынка, пишет Investing.com. Ожидания более сильной промышленной активности и потребительского спроса, особенно в Китае, повысили настроения относительно перспектив спроса на «черное золото».

Снижение торговых пошлин «уменьшает опасения по поводу длительных экономических последствий, влияющих на спрос», – комментирует руководитель отдела стратегии по товарам в Saxo Bank Оле Хансен. «Ключевой вопрос заключается в том, является ли сегодняшняя новость пиком оптимизма, учитывая низкую вероятность полного отказа США от своей позиции по Китаю», – указывает эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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