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Понедельник, 12 мая 2025, 12:21 мск

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США и Китай договорились снизить пошлины

Фото: Freepik

США и Китай пришли к соглашению по торговой войне и договорились о значительном снижении взаимных тарифов сроком на 90 дней. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры представителей США и КНР прошли в Женеве. По итогам министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян сообщили о принятом решении. Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские – с 125 до 10% на 90 дней.

«После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Женева, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Торговая война

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