Мировые цены на нефть перешли к повышению

Мировые цены на нефть ускорили рост до 4% после заметного падения на прошлой неделе.

На 17.31 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent повышалась на 3,85% – до $62,55 за баррель, июньских фьючерсов на американское «черное золото» WTI – на 4,22% до $59,54 за баррель, уточняет «Прайм».

За предыдущие шесть торговых сессий Brent подешевела на 10%. Стоимость WTI в понедельник опустилась на 1,9%, а за всю прошлую неделю – на 7,5%.

Лондон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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