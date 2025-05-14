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Среда, 14 мая 2025, 10:15 мск

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Евросоюз взвинтит пошлины на импорт продукции с Украины

ЕС собирается ввести повышенные пошлины на украинские товары. В частности, вырастут тарифы на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Срок беспошлинного ввоза товаров с Украины в ЕС истекает 6 июня. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать действие нулевых тарифов и изучает другие возможности поддержки.

«ЕС готовится в течение нескольких недель существенно повысить пошлины на украинский импорт... Срок действия договоренностей [о беспошлинном ввозе товаров] с Киевом истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их «переходными мерами», пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение», – говорится в статье.

По словам источников издания, ЕК хочет разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот с целью сокращения импорта украинских товаров на время переговоров. При этом в ЕС понимают, что данная мера приведет к уменьшению объемов поставляемой сельскохозяйственной продукции, которая «критически» важна для Киева.

Решение об отказе от нулевых тарифов для Украины было принято во многом из-за усилий Польши на фоне протестов европейских фермеров. «Перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, Варшава попросила Комиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы снизить шансы... оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого», – пишет газета.

ЕС снизил до нуля пошлины на импорт с Украины в 2022 году. В результате на европейском рынке возникли проблемы из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции. Особенно негативно это отразилось на граничащих с Украиной странах.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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