В ЕС хотят снизить ценовой потолок на нефть из России

Европейский союз намерен призвать страны «Большой семерки» (G7) снизить потолок цены на российскую нефть, доставляемую по морю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на еврочиновников.

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. <…> ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», – говорится в сообщении (цитата по РИА «Новости»).

Ранее в рамках западных санкций недружественные РФ государства установили ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил поставлять «черное золото» и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube