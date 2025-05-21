Россия впервые с начала СВО получила иностранный кредитный рейтинг

Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве с начала спецоперации на Украине. Показатель оказался выше, чем до 2022 года. По словам экспертов, это знаковое событие, так как повышение оценки может стать формальным основанием для расширения доступа РФ к инструментам финансирования на международных рынках.

«Агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до значения «BBB+g». Прогноз по нему стабилен. Это первый рейтинг, полученный РФ с начала спецоперации на Украине», – пишут «Известия».

Аналитики считают, что российская экономика адаптировалась к условиям жестких санкций и продемонстрировала способность противостоять шокам. При этом налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика правительства РФ стали более осмотрительными.

На укреплении экономической стабильности положительно сказались поддержка предприятий в восстановлении логистических цепочек, увеличение государственных расходов для стимулирования внутреннего спроса и перенаправление экспорта нефти и газа в дружественные страны.

Кроме того, в CCXI указали на достаточные валютные резервы. Внутренний долг на 1 мая составил 24,99 трлн рублей, внешний – 53,9 млрд долларов. Фонд национального благосостояния РФ обеспечил поддержку платежеспособности внешнего долга, а порядок погашения оставшейся суммы регулируется российским законодательством. Дефицит бюджета при этом сократился до 1,7%.

Во внешнеполитической ситуации, по мнению экспертов агентства, наблюдается стабилизация. Геополитические риски для России снизились, несмотря на продолжение конфликта на Украине. CCXI может рассмотреть вопрос о повышении кредитного рейтинга РФ в том случае, если западные страны ослабят санкционное давление.

В Минэкономразвития РФ указали на то, что получение суверенного кредитного рейтинга от китайской CCXI означает доверие КНР к России и уверенность в стабильности финансовой системы страны. В дальнейшем это поспособствует развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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