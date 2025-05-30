В России хотят ограничить работу банковских карт для иностранцев

В России предложили ограничить работу банковских карт для нерезидентов. Меры помогут в борьбе с дропперами.

Об ограничениях для иностранцев рассказал заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд. Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди граждан других государств.

«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция – в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», – приводит слова чиновника ТАСС.

По его словам, данная проблема наблюдается не только в России.

Ранее в комитете Госдумы по финансовому рынку предложили ограничить число банковских карт, оформленных на одного человека. Инициатива направлена на борьбу с дропперами – лицами, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги. В настоящее время законодательного ограничения на количество карт на руках у одного человека нет – его определяет политика банков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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