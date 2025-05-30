«Динамика инфляции идет вниз»: в Минфине разглядели возможность смягчить денежно-кредитную политику

Фиксируемое в России замедление инфляции дает Банку России пространство для решений по денежно-кредитной политике, в том числе в сторону ослабления ее жесткости. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

«Последние месяцы, недели динамика инфляции идет вниз, и это хорошо, у Центрального банка будут возможности как раз в принятии всех необходимых решений с точки зрения жесткости денежно-кредитной политики или ее чуть ослабления», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов отметил, что сейчас идет охлаждение российской экономики, и одной из причин сложившейся ситуации он назвал борьбу с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки.

«Но это плановые наши решения. Это плановые инструменты, которые применяются. И мы после охлаждения дадим опять газу и пойдем дальше развиваться», – подчеркнул глава Минфина, отмечая, что «ничего в этом страшного нет», поскольку так устроена «цикличная наша экономика».

Напомним, по итогам апрельского заседания совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Очередное заседание ЦБ по ставке намечено на 6 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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