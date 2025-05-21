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Среда, 21 мая 2025, 22:21 мск

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Инфляция в России снизилась до 9,9%

Инфляция в России на 19 мая снизилась и составила 9,9% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата.

Больше всего подорожала плодоовощная продукция – на 19,47%, хотя в целом продовольствие увеличилось в стоимости на 12,59% в годовом сравнении.

Непродовольственные товары прибавили в цене 5,13%, но при этом автомобильное топливо подорожало на 12,20%.

Туристические и бытовые услуги выросли в стоимости в среднем на 11,91%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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