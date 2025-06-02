Иностранные компании не спешат возвращаться в Россию из-за разумного протекционизма

Иностранные компании не заявляли официально о возвращении на российский рынок. Они понимают, что политика в области торговли в России изменилась в сторону разумного протекционизма. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Мы будем их аккуратно регулировать в пользу своих производителей. То есть мы переходим на политику разумного торгового и промышленного протекционизма. Западные коллеги это видят и всё прекрасно понимают, поэтому официально к нам за возвратом не обращаются», – цитирует Алиханова РИА «Новости».

Россия будет избирательно подходить к желающим работать на рынке. Основные условия – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также локализация производства в РФ, в том числе ключевого сырья и ингредиентов.

«По большому счету сейчас уже безразлично, вернутся «западники» или нет, так как они сами сделали все, чтобы избавить нас от зависимости. Не мы разорвали наш негласный договор, а они», – отметил министр.

Ранее российские власти заявили, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они столкнутся с возросшей конкуренцией. В Россию будут допускать только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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