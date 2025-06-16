В России хотят увеличить плату за потребление воды без счетчиков

Минстрой России разработал проект постановления правительства, согласно которому предлагается увеличить плату за потребление воды без использования приборов учета.

Ведомство инициирует введение повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равного трем, передает РИА «Новости». Благодаря такому решению будет усилена ответственность правообладателей объектов недвижимости, полагают в Минстрое. В ведомстве напомнили, что в настоящее время при отсутствии приборов учета размер платы за воду рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5.

Также планируется ужесточить порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.

Напомним, с 1 июля тарифы ЖКХ в 2025 году будут проиндексированы в России в среднем на 11,9%. При этом размер повышения будет различаться в разных регионах – в одних субъектах РФ он будет выше, а в других ниже. Рост тарифов связан с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube