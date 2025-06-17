В России предложили брать компенсации с возвращающихся компаний

В России предложили создать специальный фонд, который будут пополнять возвращающиеся на российский рынок компании. Из этого фонда потребители смогут получить компенсацию за убытки, понесенные в связи с уходом иностранных брендов.

В кабмин обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Общественники предложили правительству свои условия возвращения иностранных брендов, которые в 2022-2023 годах покинули страну, пишут «Известия».

Многие компании, покидая российский рынок, попросту отказались от своих обязательств перед потребителями. Например, производители отключали функции смартфонов, автомобилей и другой техники. Также россияне не могли устанавливать обновления ПО, а сроки ремонта выросли, иногда случалось, что специалисты сервисов не могли проводить диагностику товаров. Всё это создавало для покупателей трудности в использовании достаточно дорогой продукции – вплоть до того, что технику и электронику невозможно было использовать, сказано в письме ОПИ.

Согласно предложению, отключение некоторых функций следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуть ему уплаченные деньги за эту продукцию. Размер компенсации может составлять 5-10% от стоимости товара.

Для таких случаев в РФ должен функционировать специальный фонд, в который возвращающиеся компании вносят взнос, из него же люди смогут получать в дальнейшем компенсации. Это следует делать по единым правилам, которые еще предстоит разработать. По оценкам ОПИ, продажи иностранных брендов на российском рынке до ухода с него превышали 8 трлн рублей, а значит, как полагают в организации, размер компенсационного фонда должен составить не менее 400 млрд рублей. Взнос в него должен стать обязательным условием для возвращения в Россию, такие средства также можно использовать на программы импортозамещения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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