Минпромторг снова сократит перечень товаров для параллельного импорта

Новая корректировка перечня товаров, доступных для параллельного импорта, ожидается в августе. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сокращение возможно по некоторым позициям в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и других отраслях, где активно проходит импортозамещение.

Министр напомнил, что перечень параллельного импорта за время работы механизма обновлялся уже 8 раз. Последние изменения вносились весной этого года – в итоге из списка были исключены ноутбуки HP и Fujitsu, лазерные печатные устройства отдельных брендов и парфюмерно-косметическая продукция, не относящуяся к лечебной. Решение было принято в связи с выстраиванием процесса импортозамещения и ростом поставок такой продукции из дружественных стран.

Алиханов также отметил, что объем параллельного импорта в РФ сокращается по мере импортозамещения. По его словам, сейчас он составляет порядка $2 млрд в месяц, тогда как «на пике эта сумма была в три раза больше ($6 млрд в декабре 2023 года)». Министр объяснил это развитием российских производств необходимых товаров и активизацией поставок продукции, произведенной в дружественных странах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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