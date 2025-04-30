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Среда, 30 апреля 2025, 20:04 мск

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Ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu исключены из параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ исключило из списка товаров для параллельного импорта ноутбуки и персональные компьютеры брендов Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, а также ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств.

Как говорится в сообщении ведомства, решение принято в связи с выстраиванием процесса импортозамещения, а также ростом поставок такой продукции из дружественных стран.

Российские производители в настоящее время выпускают около 100 тысяч устройств, при этом есть возможность наращивания производственных мощностей. Суммарная же емкость регулируемого рынка лазерного печатного оборудования в России составляет порядка 800 тысяч устройств в год, около 40% из них поступают по параллельному импорту, уточняет ТАСС.

Что касается ноутбуков и ПК брендов HP и Fujitsu, то их доля на внутреннем рынке России составляет 8,6%. В Минпромторге считают, что российские производители выпускают аналогичные товары в достаточном объеме для замещения поставок из недружественных стран.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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